Je suis comme ça par Cy & Ju – jeune public Mâcon, 26 novembre 2022, Mâcon.

Je suis comme ça par Cy & Ju – jeune public

23 rue de la République Médiathèque de Mâcon Mâcon Sane-et-Loire Médiathèque de Mâcon 23 rue de la République

2022-11-26 – 2022-11-26

Médiathèque de Mâcon 23 rue de la République

Mâcon

Sane-et-Loire

EUR Hors les Murs à la Médiathèque de Mâcon

Dès 3 ans – durée 35 mn

Sur réservation à la Médiathèque ou par téléphone.

JE SUIS COMME ÇA par Cy & Ju

Rennes (ciné-conte musical)

Le spectacle raconte l’incroyable aventure d’un pantin de bois pas comme les autres qui s’est mis en tête d’aller voir la mer. Entre Paris et la Bretagne, il va faire des rencontres qui vont changer sa manière de voir les choses.

Je Suis Comme Ça est une création originale: un ingénieux mélange de musique, de cinéma et de conte. Sur scène, on chante, on lit, on joue sur des instruments curieux et on partage de beaux moments. C’est une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi, entre le rêve et la réalité… Laissez-vous embarquer dans cette captivante aventure !

Les artistes > Cyril Catarsi (musicien) Juliette Lopes Benites (chanteuse et conteuse).



https://www.facebook.com/jesuiscommecalespectacle



cath@cavazik.org https://cavazik.org/

Médiathèque de Mâcon 23 rue de la République Mâcon

dernière mise à jour : 2022-10-04 par