Je suis comme ça – CY & JU – Festival Vibra’mômes Flers, 1 juin 2022, Flers.

2022-06-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-01 17:35:00 17:35:00 Centre Madeleine-Louaintier 3 Square Delaunay

Flers Orne

Ciné-concert musical – A partir de 3 ans

« Je suis comme ça » est un spectacle musical autour d’une belle histoire, celle d’un petit pantin de bois qui malgré son handicap va vivre une aventure incroyable et s’accepter tel qu’il est. Le petit pantin de bois pas comme les autres s’est mis en tête d’aller voir la mer. Entre Paris et la Bretagne, il va faire des rencontres

qui vont changer sa manière de voir les choses.

« Je suis comme ça » est une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi, entre le rêve et la réalité, laissez-vous embarquer dans cette captivante aventure.

