du dimanche 30 janvier 2022 au lundi 31 janvier 2022 à Centre culturel Alban-Minville

Ciné-concert musical ———————– **Dès 3 ans -** **Dynamique BB ** **Cy & Ju** **Dans le cadre du festival Détours de chant** _Je suis comme ça_ est une création originale, un spectacle musical autour d’un petit pantin de bois qui, malgré son handicap, va vivre une aventure incroyable et s’accepter tel qu’il est. Il s’est mis en tête d’aller voir la mer et va faire des rencontres qui vont changer sa manière de voir les choses. Une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi, entre le rêve et la réalité. **Atelier parents-enfants :** à 10h le 30 janvier, en lien avec le spectacle + bord de scène avec les artistes.

2022-01-30T11:00:00 2022-01-30T11:45:00;2022-01-31T10:00:00 2022-01-31T10:45:00

