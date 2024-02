Je Suis Blanc et Je Vous Merde Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

À 15h30.

Durée 50min.

Lecture

À Moroni, Gaucel, un blanc, se fait cueillir à la Rose Noire une boîte de nuit par les forces de l’ordre. On l’accuse d’être un espion à la botte de la France. Dans ce pays où les intrigues se tissent au rythme de la rumeur, les nuances de gris achèvent de tout emmêler, derrière les murs sombres du commissariat. Ils sont six à y tutoyer l’improbable récit d’un coup d’État, au lever du jour. Six à rompre avec la routine du colonisé dans toute sa démesure. Mais qui peut dire qui est qui derrière ces figures transfigurées ?

Blanc n’est pas que blanc.

La couleur n’est parfois qu’un leurre.

Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:30:00

fin : 2024-03-23

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesfrancophonies.fr

