Je suis blanc et je vous merde CCM Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

Je suis blanc et je vous merde Texte et direction de lecture Soeuf Elbadawi Samedi 23 mars, 15h30 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:30:00+01:00 – 2024-03-23T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:30:00+01:00 – 2024-03-23T16:30:00+01:00

Lecture

Vers la scène 2024

À Moroni, Gaucel, un blanc, se fait cueillir à la Rose Noire – une boîte de nuit – par les forces de l’ordre. On l’accuse d’être un espion à la botte de la France. Dans ce pays où les intrigues se tissent au rythme de la rumeur, les nuances de gris achèvent de tout emmêler, derrière les murs sombres du commissariat. Ils sont six à y tutoyer l’improbable récit d’un coup d’État, au lever du jour. Six à rompre avec la routine du colonisé dans toute sa démesure. Mais qui peut dire qui est qui derrière ces figures transfigurées ? Blanc n’est pas que blanc. La couleur n’est par-fois qu’un leurre.

Soeuf Elbadawi vit entre la France et les Comores, où il a fondé sa compagnie O Mcezo* I BillKiss*, il y a 15 ans. Ancien journaliste, il a longtemps œuvré à RFI et au sein de la revue Africultures, avant de se consacrer au théâtre et à la musique, pratiquant un art citoyen et questionnant la relation, à partir du vécu politique de son pays. Soeuf Elbadawi et sa compagnie sont accueillis depuis deux ans à l’auditorium Sophie Dessus à Uzerche. Ils y expérimentent une poétique citoyenne, au sein de laquelle le théâtre est amené à répondre à la nécessité du « nous » et à la fabrique des communs.

Du même auteur :

Obsessions de lune / Idumbio IV, Bilk & Soul, Moroni, 2020

La Fanfare des fous, Komedit, 2022

Avec Fargass Assande, André « Dédé » Duguet, Soeuf Elbadawi, Diaretou Keita, Yaya Mbilé Bitang, Philippe Richard

En partenariat avec l’Auditorium Sophie Dessus – Mairie d’Uzerche, la Chartreuse – Centre national des écritures du spectacles de Villeneuve-Lez-Avignon

Accessible aux personnes aveugles et malvoyantes

Prédominance du texte sur la scénographie

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555109010 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lesfrancophonies.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/223394062857361 »}]

lecture les zébrures du printemps

© Christophe Péan