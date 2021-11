JE SUIS BIZARRE Le Lavoir Moderne Parisien, 24 novembre 2021, Paris.

JE SUIS BIZARRE de et par Astrid Bayiha Au Lavoir Moderne Parisien du 24 au 28 novembre 2021 RÉSUMÉ : “Au temps de l’enfance, comment échapper à la solitude et affirmer sa différence avec une identité qui questionne ? Enfant « hermaphrodite », selon le milieu médical, Alix est en quête de liberté et de rencontre avec l’autre. En quête de soi. Mais lorsque notre corps offre différentes réponses, différents choix, comment savoir qui l’on est vraiment ? Les clés ne sont pas toujours visibles, mais peut-être sont-elles du côté de l’invisible. Et puis, il y a la Lune qui veille… D’ailleurs, c’est aussi un peu l’histoire de Cheik, Lucie et Kenji, d’autres enfants singuliers. Ou encore du père d’Alix et de Gertrude, deux adultes qu’Alix aidera à grandir.” EXTRAIT : “Moi Alix Je suis Unique c’est sûr Unique parce qu’on M’a donné le choix Bien plus qu’à celles et ceux pour qui La nature a fait un premier choix J’ai le choix de devenir Ce que je veux Un garçon Une fille Les deux Aucun Mais pas rien Je Je ne suis pas Rien Et je ne serai jamais Rien J’ai conscience De cette Chance De ma chance _Silence_ Mais est-ce que je dois choisir” NOTE D’INTENTION : Aujourd’hui et depuis toujours, des enfants peuvent naître en étant morphologiquement mâle et femelle. Alternativement ou simultanément. Ils peuvent aussi naître en n’étant ni l’un ni l’autre. Ils ne sont pas des monstres, mais des êtres humains qui ont malheureusement souvent du mal à trouver une juste place dans notre monde. Et pour cause. On se rend de plus en en plus compte qu’il est très difficile de déterminer ce qu’est un être humain, notamment en fonction de ses simples attributs génétiques et sexuels. Qu’il est aussi très difficile de dépasser certaines frontières de l’esprit. Et si ces enfants nous permettaient justement de nous interroger sur notre rapport aux genres ? S’ils nous permettaient d’ouvrir le champ des possibles ? Peut-on vraiment être qui l’on est ou qui l’on veut être ? Qu’est-ce qu’une identité ? Notamment dans un monde où il faut systématiquement imposer une identité, un genre. Qu’est-ce que finalement être un homme ? Une femme ? Ou les deux ? Ou aucun des deux ?… « Être ou ne pas être ? » se demande Hamlet. Souvent, la question peut se poser dès l’enfance, à travers la quête de l’acceptation de soi. À travers son rapport aux autres et au monde. L’hermaphrodisme est dans JE SUIS BIZARRE une sorte de canal, qui me permet d’aborder la question de l’identité, à la fois multiple et unique. J’y questionne la possibilité de ne pas choisir son identité ou son genre, selon les termes, les règles, le vocabulaire et les imaginaires imposés par les sociétés. Je questionne la liberté d’être soi, quoique nous soyons. Sur scène, un espace onirique, qui représente entre autres la chambre d’Alix. C’est le réceptacle de ses rêves, de son imaginaire. Alix y grandit et se questionne avec Nours, son ami particulier, un ami de la nuit. Mais ça n’est pas uniquement l’histoire d’Alix. Ça n’est pas que sa chambre. Ça n’est jamais uniquement l’histoire d’une personne. C’est aussi l’histoire du père d’Alix, qui grandit avec Alix, en préservant sa liberté. L’histoire de Lucie, Kenji et Gertrude qui nous entrainent dans d’autres espaces de réflexions et de vies, à travers une cour de récréation ou ailleurs, en opposition à ceux d’Alix. L’histoire de Cheik, un enfant atypique lui aussi, qui en rencontrant Alix leur permettra à tous deux d’ouvrir le champ des possibles… JE SUIS BIZARRE est un spectacle tout public à partir de 9 ans. Il est conçu de manière à pouvoir se jouer partout. Dans les salles de théâtre, des plus petites aux plus grandes, dans les écoles, dans les lieux qui ne sont pas forcément construits pour accueillir des spectacles. Les comédien.ne.s, ainsi qu’une chanteuse et un musicien, sont tout le temps sur le plateau. 8 artistes ensemble, pour raconter la même histoire. 8 artistes plus ou moins à vue selon les moments de l’histoire qui se développe sous les yeux des spectateurs. DISTRIBUTION : Assistante à la mise en scène : Nathalie Bourg Création lumières : Alice Marin Scénographie et costumes : Camille Vallat Adaptation et composition musicale : Aurelien Arnoux et Swala Emati Avec Aurélien Arnoux, Astrid Bayiha, Nathalie Bourg, Nicolas Chevrier, Swala Emati, Jean Joudé, Juliette Savary, Marion Trémontels JE SUIS BIZARRE est édité aux Éditions Koïnè. ll est également : Finaliste du prix PlatO 2020, dirigé par Laurent Maindon // Il est sélectionné dans le répertoire de l’Association LES SCÈNES APPARTAGÉES pour le dispositif LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE EN FAMILLE(S), soutenu par le Ministère de la Culture // Il est Lauréat du prix « Coup de cœur » des lycéens de Loire-Atlantique, organisé par COMETE – Association Théâtre Éducation de Loire-Atlantique à Guérande ( texte lu par des lycéens à Guérande et au Grand T de Nantes )// Il est finaliste pour le dispositif TEXT’ENJEUX qui fait suite au GRAND PRIX DE LITTÉRATURE DRAMATIQUE ADO de la Maison du Théâtre d’Amiens ( Résultat le 4 février 2022).

