JE SUIS BIZARRE Lavoir Moderne Parisien, 24 novembre 2021, Paris8.

Date et horaire exacts : Du 24 au 28 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h15

et dimanche de 17h à 18h15

Au temps de l’enfance, comment échapper à la solitude et affirmer sa différence avec une identité qui questionne ?

Enfant hermaphrodite, Alix est en quête de liberté et de rencontre avec l’autre. En quête de soi.

Mais lorsque notre corps offre différentes réponses, différents choix, comment savoir qui l’on est vraiment ? Les clés ne sont pas toujours visibles, mais peut-être sont-elles du côté de l’invisible. Et puis, il y a la Lune qui veille… D’ailleurs, c’est aussi un peu l’histoire de Cheik, Lucie et Kenji, d’autres enfants singuliers. Ou encore du père d’Alix et de Gertrude, deux adultes qu’Alix aidera à grandir.

La compagnie HÜRICÁNE naît au mois de décembre 2017. La comédienne, autrice et metteuse en scène Astrid Bayiha, est une des membres fondatrices de la compagnie. Transgresser, questionner les frontières visibles ou invisibles, physiques ou mentales, créer des ponts, des espaces d’échanges entre les cultures et les arts, sont au cœur de la démarche artistique de la compagnie.

Écriture et mise en scène Astrid Bayiha

Avec Aurélien Arnoux, Astrid Bayiha, Nathalie Bourg, Nicolas Chevrier,

Swala Emati, Jean Joudé, Juliette Savary et Marion Trémontels

Assistante à la mise en scène Nathalie Bourg

Adaptation, composition musicale et chant Aurélien Arnoux et Swala Emati

Scénographie et costumes Camille Vallat

Création lumière Alice Marin

Production La Compagnie HÜRICÁNE

Avec le soutien du Jeune Théâtre National et de l’Odéon – Théâtre de l’Europe

Je suis bizarre est parue aux Éditions Koïnè au mois de mai 2020

Date complète :

La Compagnie HÜRICÁNE