Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne Projection d’un documentaire/fiction de 52 minutes qui souligne la tendresse d’un grand-père pour son petit-fils scolarisé dans l’une de ces sections bilingues français/occitan. Tourné à Cocumont ainsi qu’à Lagruère (47) et Grignols.

