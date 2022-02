Je suis bien plus que… Centre socioculturel Maurice Noguès, 9 février 2022, Paris.

Je suis bien plus que…

du mercredi 9 février au vendredi 18 février à Centre socioculturel Maurice Noguès

La Cie **Le Tatou Théâtre**, en partenariat avec le centre socioculturel Maurice Noguès, présente « Je suis bien plus que… ». Une exposition immersive, plastique et sonore, créée avec 2 groupes de participant.e.s aux Ateliers Sociaux Linguistiques du centre Maurice Noguès, la classe de CE2 de l’école Simone Veil et enregistrée à la Radio Diva 14. **Vernissage en présence des artistes** / le lundi 14 et le vendredi 18 février de 10h à 12h **Visite libre** / le mercredi 9 février de 10h à 12h30 et de 16h à 17h 30 les vendredis 11 et 18 février de 10h à 12h30 et de 14h à 16h le mercredi 16 février de 14h à 17h 30 (renseignement [letatoutheatre@gmail.com](mailto:letatoutheatre@gmail.com)) [www.letatoutheatre.fr](http://www.letatoutheatre.fr) **Théâtre et Témoignages** est un projet collaboratif autour du thème de l’identité, la définition de soi pour combattre les stéréotypes, notamment ceux liés à la migration. Il est mené par Clara Domingo et Marie Millan et est financé par la mairie de Paris. Les témoignages ont été réalisés dans le cadre du programme des Cités Interculturelles du Conseil de l’Europe.

Entré libre

Exposition plastique et sonore

Centre socioculturel Maurice Noguès 5 avenue de la porte de vanves Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

