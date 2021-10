Je suis 52 Espace Marcel Carné, 22 janvier 2022, Saint-Michel-sur-Orge.

Je suis 52

le samedi 22 janvier 2022 à Espace Marcel Carné

La personne qui vous accueille raconte en toutesimplicité sa vie avec les cartes à jouer. Une vie amoureuse. Et tandis qu’elle raconte ses histoires, les cartes, ses partenaires, jouent à faire des merveilles avec les spectateurs. Qui sont ces 52 cartes ? On sait à peu près ce que sont les cartes, mais qui sont-elles vraiment pour qu’au XIVe siècle les autorités religieuses italiennes aient voulu toutes les brûler ? Quelle liberté ont-elles ? Pouvons-nous les respecter, les aimer, les torturer ? Je suis 52 est une rêverie, une folie douce, sur la place qu’on laisse aux mots, aux sentiments et aux choses dans un monde qui pourrait regarder autrement ce qu’il considère comme exploitable et acquis.

Tarif C Tarif spécial : pour 19 euros, vous avez accès aux deux spectacles de la soirée.

En toute intimité, découvrez cette rêverie poético-critique et amoureuse sur les relations entre les humains et les autres.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T18:50:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:50:00