Je serai musicien La Grange de Larbaigt, 25 février 2023, Peyrehorade .

Je serai musicien

2023-02-25 – 2023-02-25

Peyrehorade

Landes

EUR 10 Ce conte musical, écrit par le musicien et sa meilleure amie, Colette Dechaume, qui a

également réalisé les illustrations du livret, raconte sa vie de jeune garçon marocain, qui

n’osait pas défier l’autorité paternelle, pour réaliser son rêve le plus puissant : ETRE

MUSICIEN.

Timide et ayant des difficultés de langage, il a réussi à trouver les ressources pour dépasser les obstacles et les épreuves.

Ainsi, est né le désir de transmettre son histoire et partager les valeurs chères à Mohammed Bouajalal: se battre et ne jamais renoncer pour réaliser ses propres rêves.

+33 6 78 48 14 50 Association La Grange de Larbaigt

dernière mise à jour : 2023-01-31 par