Je sauve mon doudou Envie Le Labo, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit

Atelier parent/enfant à partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier. Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie.

Votre doudou fétiche est amoché avec le temps ? Participez avec vos enfants à atelier pratique pour embellir, personnaliser et réparer votre doudou.

Envie Le Labo et Anaïs Torivous proposent un atelier créatif pour initier les plus jeunes à la couture, la broderie et pour les sensibiliser au réemploi des textiles.

Durant cette animation, les enfants seront accompagnés dans la réparation et l’embellissement de leur doudou. Ils apprendront à manier des aiguilles de couture et pourront remplumer, restaurer leur compagnon de route. Les enfants seront guidés dans leur confection et donneront un nouveau souffle à leur doudou qu’ils pourront garder plus longtemps.

Les enfants et grands enfants ont la possibilité d’apporter plusieurs doudous à repriser.

Inscription obligatoire (les places sont limitées)

Un atelier gratuit de 1h30 pour 10 personnes

Anaïs Tori est convaincue que la sincérité, le plaisir de partager, de transmettre à travers des créations textiles et des ateliers de savoir-faire sont des solutions créatives pour sensibiliser à une économie circulaire, durable, désirable et un excellent média pour le bien-être. Elle anime différents ateliers et sensibilise aux savoir-faire de la broderie, de la teinture, du tissage et de la couture.

Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

Contact : https://www.envie.org/evenement/je-sauve-mon-doudou/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-sauve-mon-doudou/

