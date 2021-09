Civaux Médiathèque de Civaux Civaux, Vienne Je sais tout sur les dragons Médiathèque de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Je sais tout sur les dragons Médiathèque de Civaux, 13 octobre 2021, Civaux. Je sais tout sur les dragons

le mercredi 13 octobre à Médiathèque de Civaux

Une séance hybride entre contes, bricolage et numérique, pour tout savoir sur les dragons. à 14h pour les 7-11 ans à 16h pour les 4-6 ans

Sur réservation, pass sanitaire + de 12 ans

Atelier pour les enfants Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T15:30:00;2021-10-13T16:00:00 2021-10-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Civaux Adresse 4 place de Gomelange Ville Civaux lieuville Médiathèque de Civaux Civaux