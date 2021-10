Je reviens de loin Théâtre Astrée, 30 novembre 2021, Villeurbanne.

du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre à Théâtre Astrée

C’est une histoire toute simple : Camille, un jour, quitte son mari et ses deux enfants. Une famille bancale se reconstruit, entre chagrins explosifs, aléas du quotidien et une forme de qui-vive orgueilleux émouvant. Mais qu’en est-il vraiment ? Finalement, ce n’est pas du tout une histoire simple. C’est un leurre, un subterfuge, une résistance à la folie, le seul chemin que Camille a trouvé pour revenir du côté des vivants, et pour nous, spectateurs, un choc. **compagnie La Commune** Mise en scène : Béatrice Bompas Interprètes : Stéphane Kordylas, Margot Segreto, Louise forêt et Romane Karr Scénographie : Julie Laborde Lumières : Serge Lattanzi Son : Fanny Thollot Musique : Christophe Serpinet En coproduction avec l’INSA Lyon.

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s, personnels Lyon 1, personnels INSA et moins de 18 ans

Camille, un jour, quitte son mari et ses deux enfants. Un spectacle sur le burn-out parental.

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



