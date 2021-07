Je reviens de la vérité de Charlotte Delbo Mémorial des Martyrs de la Déportation, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au samedi 16 octobre à Mémorial des Martyrs de la Déportation

Je reviens de la vérité de Charlotte Delbo. Mise en scène Agnès Braunschweig. [Compagnie Prospero Miranda](https://prosperomiranda.wixsite.com/theatre) Dans une scénographie épurée à l’extrême, les silhouettes des trois comédiennes se détachent sur un cercle immaculé, ombres des femmes dans le camp d’Auschwitz. Elles font résonner les paroles des résistantes déportées, dans la langue dense et lumineuse de Charlotte Delbo. Françoise, Gina, Denise et les autres ont froid, ont faim, soif, peur. Mais elles s’entraident, se soutiennent et luttent contre le désespoir, plus encore que contre la mort. Une pièce d’une force et d’une poésie saisissantes. [Bande-annonce du spectacle](https://vimeo.com/37438089) Une pièce de théâtre à aller voir absolument – FRANCE INTER Un spectacle exceptionnel – LE PARISIEN Cette pièce est rarement jouée, et pourtant elle est éblouissante. Le texte est d’une exceptionnelle poésie et d’une actualité bouleversante. Je reviens de la vérité est un magnifique spectacle de théâtre. Sobriété des décors et de la scénographie et intensité du jeu des comédiennes […] nous bouleversent. — LES TROIS COUPS Qualité du travail d’Agnès Braunschweig, Edith Manevy et Caroline Nolot qui n’ont pas cherché à jouer, à imiter la souffrance, et qui montrent ce qui est mis en jeu dans ce camp: dépouillement de la personnalité, effondrement du temps, mais aussi résistance, par la solidarité et l’humour. À trois, elles forment un véritable collectif dont chacune porte un personnage de prédilection qui a son histoire, sa continuité, et aussi, à un autre moment, toutes les autres. Mais ces «autres» ne sont jamais une masse : d’un trait, d’un mot, les comédiennes font le travail inverse de celui du camp : redonner une individualité à ces femmes, ne fût-ce que pour un instant de théâtre. Ce qui donne sa valeur politique et morale à leur beau travail.— THEATRE DU BLOG, Christine Friedel _La Compagnie Prospero Miranda reçoit le soutien du Ministère des Armées – Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la Ville de Malakoff, de la Ligue des Droits de l’Homme_ [Compagnie Prospero Miranda](https://prosperomiranda.wixsite.com/theatre)

Invitation pour les professionnels sur réservation.

Mise en scène par Agnès Braunschweig. Cie Prospero Miranda. Charlotte Delbo choisit le théâtre pour témoigner de sa déportation à Auschwitz, de la tragédie des douleurs, des miracles de la solidarité.

Mémorial des Martyrs de la Déportation Square de l'Ile-de-France 75004 Paris



