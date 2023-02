JE REVIENDRAI – ANTIGONE LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 9 février 2023, PARIS.

JE REVIENDRAI – ANTIGONE LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-06-08 19:45. Tarif : 28.6 à 35.2 euros.

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005

Antigone part aux Enfers pour parler une dernière fois à son frère. Prise entre la danse des vivants et le chant des morts, reviendra-t-elle ?

Un choeur de soeurs qui ont perdu un frère sans avoir le droit de l’enterrer. Mise en lumière de l’une d’entre elles, notre Antigone, qui n’est plus une figure politique mais l’incarnation lyrique du deuil.

L’ombre de l’absent, ce frère à qui elle n’a pas pu tout dire, plane sur la pièce. À l’impossibilité de dire se mêle la volonté d’une dernière fusion, poussant l’héroïne à traverser le deuil dans un voyage aux Enfers.

Un choix, sans cesse, se pose : rester ou revenir.

Une réécriture contemporaine du mythe d’Antigone, dans une scénographie où s’entremêlent chant et danse révélant toute la dualité et la sensibilité de ce personnage.

