“Je rêve Hollywood” d’après le journal d’Anne Frank, 82200 MOISSAC, 23 novembre 2021, Moissac.

“Je rêve Hollywood” d’après le journal d’Anne Frank,

82200 MOISSAC, le mardi 23 novembre à 15:30

Le décor évoque un cabaret Berlinois des années 30. Une seule héroïne pour rendre hommage à des millions d’autres. Sous la lumière désuète d’un vieux Théâtre, les données du quotidien s’ouvrent sur le mythe et le symbole. Anne Frank en deviendra la protagoniste. Amsterdam, 1942, la guerre…D’un côté inhumaine et anachronique, imposée par le nazisme, de l’autre, les exigences irrépressibles de liberté, d’amour. Anne Frank écrit son journal; comment témoigner de ce qui a été vu, entendu et ce qui est? Dès cette époque, elle sait que des juifs sont amenés par groupes entiers dans des wagons à bestiaux. Elle doit se cacher des nazis. Huit personnes passeront plus de deux ans dans la cachette. Tout ce temps là, elle va écrire, jouer au bonheur, apprendre l’amour, la liberté pour trouver dans l’écriture des réponses au mystère d’avoir à vivre. “La nature me rend toute petite et me donne le courage d’affronter tous les coups durs” 13 Juin 1944. Dans l’univers de peur de l’occupation, de la déportation, elle écrit des mots pour comprendre et grandir. Cachée dans l’ombre de ses métamorphoses, Anne Frank se balance au dessus du Théâtre “Comme le fil trop tôt tranché d’une vie” Décor: 6 mètres par 4 mètres Durée du spectacle 1h20 2 représentations par jour possibles (pour 1 seul montage) Supports de communication: Dossier de presse, affiches, tracts.

Dans l’univers de peur de l’occupation et de la déportation, Anne Frank écrit des mots pour comprendre et grandir.

82200 MOISSAC 82200 Moissac Tarn-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T15:30:00 2021-11-23T18:00:00