du samedi 15 janvier 2022 au samedi 5 février 2022 à Maison du livre, de l’image et du son

Réalisez une fiction interactive sur le thème du rêve, dont vous pourrez choisir les tours et les détours ! Une histoire à fins multiples ou bien une fin unique avec plusieurs manières d’y parvenir ? Vincent Villemagne de la Compagnie Les Lueurs vous accompagne dans les méandres de la fiction. Réalisez une fiction interactive sur le thème du rêve, dont vous pourrez choisir les tours et les détours ! Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:30:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T12:30:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:30:00

