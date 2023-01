Je répare mes vêtements Envie Le Labo Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Je répare mes vêtements Envie Le Labo, 1 février 2023, Paris. Le mercredi 01 février 2023

de 15h30 à 17h00

. gratuit

Vous avez perdu un bouton sur votre chemise préférée ? Votre pantalon aurait sérieusement besoin d’un ourlet ? Participez à un atelier pratique pour repriser vos vêtements, tout en vous informant sur les impacts du textile sur l’environnement. Envie Le Labo et Renoué vous proposent un atelier pédagogique pour apprendre plusieurs techniques de couture et pour réparer vos textiles. Durant cet atelier,vous comprendrez l’importance de la réparation etserez accompagnés dans les différentes confections (sur machine à coudre ou couture à la main). Vous apprendrez les bons gestes à adopter pour prendre soin de votre garde-robe et vous repartirez avec vos vêtements réparés. Vous avez la possibilité d’apporter deux vêtements à repriser pour cet atelier. Inscription obligatoire

Un atelier gratuit de 1h30 pour 10 personnes Atelier pour les adultes Renoué, c’est concilier textile & zéro déchet ! Hélène a créé Renoué avec l’envie de proposer des objets à la fois beaux, utiles et engagés pour une consommation responsable à la mi-chemin entre ses engagements et sa passion pour les belles matières. Elle propose des accessoires pour un mode de vie écoresponsable confectionnés à partir de tissus revalorisés. Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/je-repare-mes-vetements-3/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-repare-mes-vetements-3/

Envie Le Labo Je répare mes vêtements

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Envie Le Labo Adresse 10 Rue Julien Lacroix Ville Paris lieuville Envie Le Labo Paris Departement Paris

Envie Le Labo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Je répare mes vêtements Envie Le Labo 2023-02-01 was last modified: by Je répare mes vêtements Envie Le Labo Envie Le Labo 1 février 2023 Envie Le Labo Paris Paris

Paris Paris