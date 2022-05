Je réalise mon herbier en forêt, 24 octobre 2022, .

Je réalise mon herbier en forêt

2022-10-24 14:00:00 – 2022-10-24 15:30:00

Lors d'une balade sous les couleurs flamboyantes de l'automne et du regard amusé de l'écureuil, nous tenterons de reconnaître les arbres et les plantes qui poussent en forêt. Avec l'aide de crayons et d'un petit carnet, nous réaliserons nous-mêmes un herbier sauvage pour figer et compléter nos belles découvertes.

©dzyanyi_igor

