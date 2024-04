Je réalise mon film d’animation La maison des volcans Chambon-sur-Lac, lundi 8 juillet 2024.

Je réalise mon film d’animation dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 17 juillet La maison des volcans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-17T00:00:00+02:00 – 2024-07-17T18:00:00+02:00

Place à la colo artistique ! Dessiner, couper, colorier, modeler, faire de belles maquettes, c’est avec ces différents travaux manuels et l’imagination des enfants que Laetitia, intervenante professionnelle en vidéo et en art plastique, mettra toute son expérience et son énergie pour piloter ce projet de création de film d’animation tout en profitant du cadre auvergnat.

La maison des volcans Le Lac Chambon, 63790 Chambon sur Lac, France Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « infos@cesl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}]

