Je réalise mon balcompost – VANVES L’ESCAL Vanves, mercredi 3 avril 2024.

Je réalise mon balcompost – VANVES Jardiner et composter sur son balcon c’est possible ! À la fois jardinière et composteur, viens apprendre à fabriquer ton balcompost pour réduire tes déchets ménagers. Mercredi 3 avril, 14h00 L’ESCAL

Mercredi 3 avril 2024 – De 14h à 17h (toutes les heures)

Public familial, à partir de 6 ans.

A l’ESCAL – 29 rue Louis Dardenne – VANVES

