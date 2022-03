Je quitte mes Fonctions Rue du Cirque Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Bonjour à vous, Comme certains d’entre vous ont pu le remarquer ces derniers mois mon ventre a pris du volume… Non, non… ce n’est pas un excès de tartiflette ! **Ma grossesse est l’occasion pour le Conseil d’administration de l’association de concrétiser sa volonté de mettre fin au salariat** au profit de prestataires extérieurs. **Ainsi je pars en congés maternité vendredi et ne reprendrai pas mes fonctions après celui-ci.** **Je souhaite vous exprimer la joie que j’ai eu de travailler avec vous**, que vous soyez enfants, parents d’élève, partenaires, artistes… **J’ai pris plaisir à développer la structure vers de nouveaux partenariats… de nouvelles rencontres, riches d’humanité.** **Vous faites partie intégrante de cette aventure** et je vous remercie pour votre présence, engagement, soutien. **Je laisse la place à Vincent Boulesteix** que vous pourrez joindre aux mêmes coordonnées. De mon côté, **je vais concentrer mon énergie sur le développement d’ateliers cuisine antigaspi avec ma cuisine végétale ambulante.** Peut-être aurons nous l’occasion de se retrouver à cette occasion ! Je vous laisse mon contact : [[ofildutemps2@gmail.com](mailto:ofildutemps2@gmail.com)](mailto:ofildutemps2@gmail.com) 06 83 27 80 57 Bonne pouyrsuite à vous vers de nouvelles aventures circassiennes !!! Bien chaleureusement, Delphine Au plaisir de se recroiser autour de nouveaux projets ! Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne

