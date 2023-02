Je Préfère Qu’on Reste Ensemble avec Michèle Bernier et Olivier Sitruk – Théâtre des Variétés, Paris THEATRE DES VARIETES, 9 février 2023, PARIS.

Je Préfère Qu’on Reste Ensemble avec Michèle Bernier et Olivier Sitruk – Théâtre des Variétés, Paris THEATRE DES VARIETES. Un spectacle à la date du 2023-02-26 (2023-02-09 au ) 16:30. Tarif : 26.0 à 69.9 euros.

Le Théâtre des Variétés (1-1039133 et 1-1039134 et 1-1039135) présente ce spectacle.

THEATRE DES VARIETES PARIS 7 Boulevard Montmartre 75002

JE PREFERE QU’ON RESTE ENSEMBLE



Avec Michèle BERNIER, Olivier SITRUK & Philippe BÉRODOT

Pièce de Laurent RUQUIER

Mise en scène de Marie-Pascale OSTERRIETH



Durée : 1h40

Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ».

Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble « … Toujours entre rires, chansons et émotions.

