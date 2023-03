Je Peux Tout T’Expliquer ! COMEDIE DE METZ METZ Catégories d’Évènement: Metz

Je Peux Tout T'Expliquer ! COMEDIE DE METZ, 16 avril 2023, METZ. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 21:00. Tarif : 22.0 euros. Une comédie à sketches qui fait du bien là ou ça fait, à fait et fera mal ! Dans un couple lorsqu'une discussion commence par « Je peux tout t'expliquer ! » elle finit dans le meilleur des cas par « Ça arrive à tout le monde de se tromper ! » Mais ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il y avait entre les deux ? Alors cocubins, cocubines, bienvenus dans « Je peux tout t'expliquer ! » Une comédie extra (conjugale) qui vous dévoilera toutes les étapes que doit traverser celui qui, des fameuses cornes, a été coiffé ! Une comédie nécessaire sur les aléas du couple, parce que non, ça n'arrive pas qu'aux autres… Une comédie qui fait du bien là où ça fait mal !

