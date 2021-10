Ivry-sur-Seine Forum Léo Ferré île de France, Ivry-sur-Seine Je pense encore à vous Forum Léo Ferré Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Ivry-sur-Seine

Je pense encore à vous Forum Léo Ferré, 8 octobre 2021, Ivry-sur-Seine. Date et horaire exacts : Du 8 au 9 octobre 2021 :

vendredi, samedi de 20h à 22h

payant

“Il faudra bien qu’un jour enfin l’on se rencontre…” Barbara, Brassens, Brel, Anne Sylvestre, Juliette, Charles Trenet, Brigitte Fontaine, Henri Tachan… “Je pense encore à vous”, duo espiègle et complice, voyage de chanson en souvenir. Olivier Philippson et Alissa Wenz, chanteurs et multi-instrumentistes, arpentent des refrains connus ou méconnus, pour un concert en forme d’histoire — histoire d’une rencontre, d’un amour, d’une traversée, entre tendresse et tristesse, entre malice et ferveur. Concerts -> Chanson française Forum Léo Ferré 11 rue Barbès Ivry-sur-Seine 94200

7 : Pierre et Marie Curie (349m) 7 : Porte d’Ivry (514m) Porte d’Ivry

Contact :Forum Léo Ferré https://www.forumleoferre.org/ Concerts -> Chanson française

Date complète :

2021-10-08T20:00:00+02:00_2021-10-08T22:00:00+02:00;2021-10-09T20:00:00+02:00_2021-10-09T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Ivry-sur-Seine Autres Lieu Forum Léo Ferré Adresse 11 rue Barbès Ville Ivry-sur-Seine lieuville Forum Léo Ferré Ivry-sur-Seine