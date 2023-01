JE PENSE DONC JE SUIS Montpellier, 28 janvier 2023, Montpellier .

JE PENSE DONC JE SUIS

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

2023-01-28 – 2023-01-29

Montpellier

Hérault

EUR 18 65 Je pense donc je suis

L’esprit, l’identification correcte de soi et la méditation dans le bouddhisme.

Pouvons-nous séparer nos expériences de notre esprit ? Pouvons-nous nous-même nous séparer de notre esprit ?

Notre esprit est indéniablement au cœur de toute notre vie… et pourtant nous le connaissons si mal ! Nous avons même du mal à définir exactement ce que nous sommes ! Comment nous prouver même que nous existons ?

Grâce à l’investigation méditative proposée par Bouddha, nous allons apprendre à observer notre esprit … et mieux le contrôler. Et avec un esprit contrôlé, nous pourrons plus facilement réagir de façon équilibrée et constructive à tout ce qui nous arrive.

De plus, cet équilibre intérieur nous permettra de nous aventurer dans un monde de découvertes extraordinaires pour remonter à ce qu’est la conscience même et ce qui nous définit ! Nous pourrons mieux comprendre alors le pouvoir que possède notre esprit sur toutes nos expériences et mieux l’utiliser.

Sur inscription

L’esprit, l’identification correcte de soi et la méditation dans le bouddhisme.

Pouvons-nous séparer nos expériences de notre esprit ? Pouvons-nous nous-même nous séparer de notre esprit ?

info@meditation-montpellier.org https://meditation-montpellier.org/week-end-complet

Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-16 par