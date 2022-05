Je peins, je dessine mon patrimoine Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Je peins, je dessine mon patrimoine Saint-Jean-Pied-de-Port, 25 juin 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port. Je peins, je dessine mon patrimoine Mairie 13 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port

2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-25 11:00:00 Mairie 13 place Charles de Gaulle

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Concours de peinture, dessin ouvert à tous à partir de 8 ans : peintres et dessinateurs, amateurs et confirmés.

La participation sera enregistrée à réception du bulletin d’inscription : à renvoyer par e-mail à culture@saintjeanpieddeport.fr, par courrier ou en le déposant directement à l’accueil de la mairie avant le lundi 20 juin.

Les participants pourront ensuite s’installer en ville pour réaliser leurs œuvres. Laissez libre court à votre talent artistique ! Concours de peinture, dessin ouvert à tous à partir de 8 ans : peintres et dessinateurs, amateurs et confirmés.

La participation sera enregistrée à réception du bulletin d’inscription : à renvoyer par e-mail à culture@saintjeanpieddeport.fr, par courrier ou en le déposant directement à l’accueil de la mairie avant le lundi 20 juin.

Les participants pourront ensuite s’installer en ville pour réaliser leurs œuvres. Laissez libre court à votre talent artistique ! +33 5 59 37 00 92 Concours de peinture, dessin ouvert à tous à partir de 8 ans : peintres et dessinateurs, amateurs et confirmés.

La participation sera enregistrée à réception du bulletin d’inscription : à renvoyer par e-mail à culture@saintjeanpieddeport.fr, par courrier ou en le déposant directement à l’accueil de la mairie avant le lundi 20 juin.

Les participants pourront ensuite s’installer en ville pour réaliser leurs œuvres. Laissez libre court à votre talent artistique ! Mairie Garazi

Mairie 13 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Autres Lieu Saint-Jean-Pied-de-Port Adresse Mairie 13 place Charles de Gaulle Ville Saint-Jean-Pied-de-Port lieuville Mairie 13 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port Departement Pyrénées-Atlantiques

Je peins, je dessine mon patrimoine Saint-Jean-Pied-de-Port 2022-06-25 was last modified: by Je peins, je dessine mon patrimoine Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 25 juin 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques