Je pêche mon premier poisson

Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

2022-07-12

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor

Accompagné d’un animateur pêche, vous découvrirez le matériel et toutes les astuces avant de prendre vos premiers poissons. Matériel fourni, droit de pêche inclus.

Effectif limité, inscription obligatoire. Prévoir des chaussures fermées, pas de bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Pour enfants et adultes ; à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte non payant).

+33 2 96 50 60 04 http://www.maisonpechenature.com/

Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

