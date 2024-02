Je pêche mon premier poisson ! Place Saint-Vincent Châtelaudren-Plouagat, jeudi 25 juillet 2024.

Je pêche mon premier poisson ! Place Saint-Vincent Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Initiation à la pêche en eau douce pour toute la famille ! Accompagné d’un animateur pêche, vous découvrirez le matériel et toutes les astuces avant de prendre vos premiers poissons. Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable. Prévoir des chaussures fermées, pas de bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour. Pour enfants et adultes ; à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte non payant, ne pas faire de réservation pour l’accompagnant). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 14:30:00

fin : 2024-07-25 16:30:00

Place Saint-Vincent Etang de Châtelaudren

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne contact@maisonpechenature.com

L’événement Je pêche mon premier poisson ! Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de tourisme Falaises d’Armor