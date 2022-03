Je pêche mon 1er poisson Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Je pêche mon 1er poisson Rostrenen, 26 août 2022, Rostrenen. Je pêche mon 1er poisson Près de la salle des fêtes Etang de Campostal Rostrenen

2022-08-26 14:30:00 – 2022-08-26 Près de la salle des fêtes Etang de Campostal

Rostrenen Côtes d’Armor Sortie découverte de la pêche, à partir de 3 ans. Pour toute la famille. Présentation du matériel et pratique de la pêche.

RDV à l’étang de Campostal, près de la salle des fêtes dans le centre-ville de Rostrenen.

De 14h30 à 16h30. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte (non-payant).

Les séances sont animées par un moniteur de pêche diplômé sur des sites sécurisés. Matériel et droit de pêche inclus.

