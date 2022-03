Je pêche mon 1er poisson Rostrenen, 19 août 2022, Rostrenen.

Je pêche mon 1er poisson Etangs du Guéné D5 Rostrenen

2022-08-19 14:30:00 – 2022-08-19 Etangs du Guéné D5

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen Côtes-d’Armor Bretagne

Sortie découverte de la pêche, à partir de 3 ans. Pour toute la famille.

Présentation du matériel et pratique de la pêche.

RDV aux étangs du Guéné sur la D5 entre Gouarec et Silfiac. De 14h30 à 16h30

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte (non-payant).

Les séances sont animées par un moniteur de pêche diplômé sur des sites sécurisés. Matériel et droit de pêche inclus.

Prévoir une tenue adaptée. Réservation indispensable.

Org. Maison Pêche Nature – Fédération Départementale de Pêche.

+33 2 96 50 60 04 http://www.maisonpechenature.com/

