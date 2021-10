Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen Je pêche mon 1er poisson Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Je pêche mon 1er poisson Rostrenen, 3 novembre 2021, Rostrenen. Je pêche mon 1er poisson 2021-11-03 14:30:00 – 2021-11-03 16:30:00 Près de la salle des fêtes Etang de Campostal

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen Sortie découverte de la pêche pour tous, à partir de 3 ans. Pour toute la famille. Présentation du matériel et pratique de la pêche. Réservation indispensable.

RDV à l’étang de Rostrenen. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagné d’un adulte (non-payant).

Les séances sont animées par un moniteur de pêche diplômé sur des sites sécurisés. Matériel et droit de pêche inclus.

Prévoir une tenue adaptée.

