Prat Côtes d’Armor Prat Laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance familiale incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l’eau. +33 2 96 50 60 04 http://www.maisonpechenature.com/ Laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance familiale incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l’eau. Poulloguer Etang du Poulloguer Prat

