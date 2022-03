Je pêche mon 1er poisson Prat, 16 avril 2022, Prat.

Je pêche mon 1er poisson Poulloguer Etang du Poulloguer Prat

2022-04-16 – 2022-04-16 Poulloguer Etang du Poulloguer

Prat Côtes d’Armor Prat

Laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance familiale incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l’eau.

Pour famille avec enfants à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte non payant)

Matériel et droit de pêche inclus.

Prévoir des chaussures fermées ou bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

+33 2 96 50 60 04

Laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance familiale incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l’eau.

Pour famille avec enfants à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte non payant)

Matériel et droit de pêche inclus.

Prévoir des chaussures fermées ou bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Poulloguer Etang du Poulloguer Prat

dernière mise à jour : 2022-03-08 par