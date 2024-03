Je participe à un ramassage de déchets à l’Anse de Malmousque Plateau de Malmousque Marseille 7e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Je participe à un ramassage de déchets à l’Anse de Malmousque Plateau de Malmousque Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Participez à une action de sensibilisation par l’action ! Venez ramasser des déchets à l’Anse de Malmousque ! des animations pour les jeunes seront proposées.

‍Le 23 mars nous allons investir l’Anse de Malmousque avec l’association de nageurs Team Malmousque !

Cet endroit adoré des Marseillais est lui aussi pris d’assaut par les déchets…et nous, les déchets on n’aime pas ça !



On te propose de nous retrouver à partir de 10h ! La team 1dpj agira sur terre et les associations maritime en surface ou dans la mer.



A partir de midi nous mangerons tous ensemble, alors n’oublie pas ton pique-nique à partager.



RDV Anse de Malmousque

Ramassage 10h-12h

Pique-nique partagé 12h-13h

En partenariat avec la Team Malmousque

Sacs et gants fournis, mais n’hésite pas à ramener tes gants si tu en as‍! .

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Plateau de Malmousque Corniche JF Kennedy

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

