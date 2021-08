Je ne veux pas éteindre – la première Saint-Martin-des-Champs, 10 septembre 2021, Saint-Martin-des-Champs.

Je ne veux pas éteindre – la première 2021-09-10 – 2021-09-10 Rue Park Ar Roudour Le Roudour

Saint-Martin-des-Champs Finistère Saint-Martin-des-Champs

Par la Cie Trois quatorze.

Pièce de théâtre pour deux comédiennes et deux violons. Tout public

Charlotte Roy : texte, mise en scène, scénographie

Vinciane Amilhon : rôle de « Moi », violon

Emilie Launay-Bobillot : rôle de « L’Autre », violon

Maude Raymond : création lumière

Musiques de Bach et Vivaldi.

Un sujet sensible traité avec intelligence et subtilité qui vous emmène dans les profondeurs de l’âme où s’emmêlent conscient et inconscient. Mise en scène avec force et légèreté pour une interprétation brillante. Tour à tour vulnérables, flamboyantes, drôles ou aériennes, le duo de comédiennes formé par Emilie Launay-Bobillot et Vinciane Amilhon vibre de concert sur le texte onirique et poétique de Charlotte Roy. On plonge dans cet univers avec délice.

compagnietroisquatorze@gmail.com +33 6 70 40 77 88

Par la Cie Trois quatorze.

Pièce de théâtre pour deux comédiennes et deux violons. Tout public

Charlotte Roy : texte, mise en scène, scénographie

Vinciane Amilhon : rôle de « Moi », violon

Emilie Launay-Bobillot : rôle de « L’Autre », violon

Maude Raymond : création lumière

Musiques de Bach et Vivaldi.

Un sujet sensible traité avec intelligence et subtilité qui vous emmène dans les profondeurs de l’âme où s’emmêlent conscient et inconscient. Mise en scène avec force et légèreté pour une interprétation brillante. Tour à tour vulnérables, flamboyantes, drôles ou aériennes, le duo de comédiennes formé par Emilie Launay-Bobillot et Vinciane Amilhon vibre de concert sur le texte onirique et poétique de Charlotte Roy. On plonge dans cet univers avec délice.

dernière mise à jour : 2021-08-06 par