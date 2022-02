Je ne veux pas éteindre – Concert Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Je ne veux pas éteindre est à savourer de part en part, de fluidités en eaux troubles, d’imaginaire en plein rêve éveillé. Mêlant la douceur à l’humour décalé, la tragédie cruelle à la poésie, cette pièce atteint au profond de l’âme.

espace.culturel@andourmeur.fr +33 2 96 23 98 80 http://www.andourmeur.com/

Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

