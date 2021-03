“Je ne veux pas crever” TEDx Arts et Métiers Bordeaux, 18 mars 2021-18 mars 2021, Talence.

“Je ne veux pas crever”

TEDx Arts et Métiers Bordeaux, le jeudi 18 mars à 18:30

### Nadalette La Fonta-Six participera au TEDx Arts et Métiers Bordeaux – ### vidéoconférence le 18 mars à 18h30 Inspirantes, motivantes, parfois dérangeantes… Les conférences TEDx sont devenues des rendez-vous incontournables pour découvrir des esprits inspirés qui partagent, de façon atypique, des idées qui bousculent les idées reçues. Chaque année, TEDx Arts et Métiers Bordeaux organise un événement sous licence TED, organisé de façon indépendante. En 2021, **6 speakers de talent seront réunis le 18 mars à 18h30** pour aborder un sujet passionnant : les « Illusions Communes ». Car, de plus en plus, notre société nous formate à des idées communes, à une façon de penser unique : notre perception du monde est donc erronée et en dehors de la réalité. Parce que nous sommes tous influencés par ce qui nous entoure, il est indispensable d’avoir une prise de conscience et un meilleur recul pour peut-être vivre plus sereinement et davantage s’épanouir. **Les intervenants de talent tenteront donc de déconstruire certaines idées préconçues ou préjugés dont nous sommes envahis dans notre quotidien. Parmi eux, il y aura l’écrivaine et “passeuse de mots” Nadalette La Fonta-Six.** **Alors que sa première conférence TEDx “Rien ne nous arrive par hasard” atteint 1 700 000 vues sur YouTube, elle interviendra cette fois sur le thème “Je ne veux pas crever” et abordera différents sujets comme la disparition, la mort, l’invisibilité, la résilience, l’écoute, la confiance en soi et la capacité à transformer les épreuves en tremplin pour continuer à avancer.**

