Je ne te vois pas sourire derrière le masque Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

Je ne te vois pas sourire derrière le masque Marseille 3e Arrondissement, 18 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement. Je ne te vois pas sourire derrière le masque Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

2022-04-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-18 Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 15 13 novembre 2015 ? mais pas seulement… la pièce revisite un dialogue poético-politique sur le soin, l’Autre, l’horreur à travers un voyage entre le 13 Novembre 1945, les témoins du camp, le 13 Novembre 1986, les années Sida, le 13 Novembre 2015, les attentats de Paris.



Metteur en scène: Michèle Benhaim

