Je ne suis pas ce que tu vois de moi Fondation d’entreprise Francès CLICHY, 5 octobre 2023, CLICHY.

Du jeudi 05 octobre 2023 au vendredi 26 janvier 2024 :

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 21 ans. gratuit

Pour visiter l’exposition, une réservation en ligne est nécessaire. La réservation est gratuite. Pour les visites de groupe, veuillez nous contacter directement par mail à mediation@fondationfrances.com.

À travers performance, peinture, sculpture, installation, dessin, photographie, la nouvelle exposition de la Fondation Francès à Clichy met en lumière différents regards portés sur le corps, le genre, l’identité.

Partant d’une installation réalisée par Ashley Hans Scheirl et Jakob Lena Knebl, « Je ne suis pas ce que tu vois de moi » met en lumière différents regards portés sur le corps, le genre, l’identité. À travers performance, peinture, sculpture, installation, dessin, photographie, les différent·e·s artistes présenté·e·s questionnent la manière dont les codes et constructions sociales façonnent nos représentations et expressions de soi, nos comportements, nos langages… Des postures critiques, souvent féministes, qui à partir d’expériences vécues, personnelles ou partagées, réfléchissent, dénoncent et de ce fait ébranlent les cadres normatifs que dictent les sociétés.

Parmi les artistes exposé·e·s : Marina Abramović, Kader Attia, Romain Bernini, Jonny Briggs, Michael Ray Charles, Nina Childress, Tracey Emin, Nina Mae Fowler, Nan Goldin, Oda Jaune, Lebohang Kganye, Phumzile Khanyile, Jakob Lena Knebl, Senzeni Marasela, Roghayeh Najdi, Valérie Oka, Nazanin Pouyandeh, Amadou Sanogo, Ashley Hans Scheirl, Sandy Skoglund, Mircea Suciu, Jeanne Vicérial, Bri Williams, Philemona Williamson…

Pour toute information complémentaire veuillez nous contactez par email à mediation@fondationfrances.com

Fondation d’entreprise Francès 21 rue Georges Boisseau 92110 CLICHY

© Photo Fabrice Gousset, Courtesy Loevenbruck Ashley Hans Scheirl, The So-Called Money Shot, 2021. Acrylique sur toile ; 160 x 240 cm. © Photo Fabrice Gousset, Courtesy Loevenbruck