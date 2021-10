Je ne serais pas arrivée là, si… Théâtre Silvia Monfort, 12 novembre 2021, Saint-Brice-sous-Forêt.

Je ne serais pas arrivée là, si…

Théâtre Silvia Monfort, le vendredi 12 novembre à 20:30

**Mise en scène :** Judith Henry **Avec :** Julie Gayet, Judith Henry **Durée :** 1h15 ### La presse en parle « On rit souvent car elles ont beau en avoir bavé, toutes gardent leur sens de l’humour. On découvre aussi que certaines ont subi les pires outrages. Et on en ressort… régénéré. Chaleureux, naturel, complice, un moment rare. Il ne faut pas le rater. » **Paris Match** ### Résumé Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Grand reporter au Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. Sous la direction de Judith Henry, les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels. D’après les entretiens d’Annick Cojean, publiés aux éditions Grasset et Fasquelle, en partenariat avec Le Monde.

Tarif : 25-42€

Une question vertigineuse qu’adresse la Grand reporter au Monde, Annick Cojean, à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb.

Théâtre Silvia Monfort 12 rue pasteur saint-brice-sous-forêt Saint-Brice-sous-Forêt Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T21:45:00