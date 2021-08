Je ne serais pas arrivée là si… Mollégès, 17 septembre 2021, Mollégès.

Je ne serais pas arrivée là si… 2021-09-17 20:30:00 – 2021-09-17 Salle polyvalente 261 Avenue du Comtat

Mollégès Bouches-du-Rhône Mollégès

Julie GAYET et Judith HENRY viendront se produire avec la pièce de théâtre “Je ne serais pas arrivée là si…” mise en Scène par Judith HENRY.

« Je ne serais pas arrivée là si… » Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse.

Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ?

Grand reporter au Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb.

Sous la direction de Judith Henry, les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels.

D’après les entretiens d’Annick Cojean, publiés aux éditions Grasset et Fasquelle, en partenariat avec Le Monde.

Grande soirée théâtre à la salle polyvalente de Mollégès

mairie-molleges@orange.fr +33 4 90 95 03 51 http://www.mairie-molleges.fr/

Julie GAYET et Judith HENRY viendront se produire avec la pièce de théâtre “Je ne serais pas arrivée là si…” mise en Scène par Judith HENRY.

« Je ne serais pas arrivée là si… » Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse.

Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ?

Grand reporter au Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb.

Sous la direction de Judith Henry, les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels.

D’après les entretiens d’Annick Cojean, publiés aux éditions Grasset et Fasquelle, en partenariat avec Le Monde.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par