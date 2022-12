« Je ne me souviens de rien », un film de Diane Sara Bouzgarrou Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Je ne me souviens de rien », un film de Diane Sara Bouzgarrou Médiathèque Violette Leduc, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Ce documentaire dresse le portrait de la réalisatrice en phase aiguë maniaco-dépressive d’une telle intensité qu’elle la laisse presque entièrement amnésique. Le projet du film : reconstituer sa mémoire et montrer la réalité de cette pathologie. Projection de Je ne me souviens de rien (2017, 59′), un film de Diane Sara Bouzgarrou, suivie d’une discussion en présence de la monteuse (sous réserve). Une séance programmée dans le cadre de La règle du « Je », le nouveau cycle de la médiathèque Violette Leduc, organisé en partenariat avec l’association Périphérie et dédié au cinéma documentaire. Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie, le pays de mon père. Souffrant du trouble bipolaire, je traverse un épisode maniaque d’une telle intensité qu’il me laisse presque entièrement amnésique. Je retrouve quatre ans plus tard des dizaines d’heures de rushes – précieuses traces de ce moment de vie oublié et constate que ces quelques mois sont encore inaccessibles à ma mémoire. Le projet de ce film : la reconstituer et montrer la réalité de cette pathologie. Production : Triptyque Films. La règle du « Je ». Pour ce nouveau cycle, nous vous invitons à découvrir trois films racontés à la première personne. L’implication de chaque réalisatrice dans la fabrication de ces récits est d’une grande générosité. Elles trouvent de multiples manières de se dévoiler cinématographiquement. Diane Sara Bouzgarrou part courageusement à la recherche d’une mémoire effacée dû à son trouble bipolaire dans Je ne me souviens de rien (2017, 54′). Patricia Mortagne raconte quant à elle, non sans humour sa vie de famille après que son père ait fait son coming-out dans Cet homme-là (est un mille-feuilles) (2011, 56′). Enfin, Dominique Cabrera filme sa famille et soi-même au sein de cette famille pendant 10 ans, dans Grandir (Ô heureux jours !) (2013, 90′). Une durée de tournage qui permet de suivre les changements et l’évolution de la relation entre elle et ses proches. Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Périphérie Je ne me souviens de rien, un film de Diane Sara Bouzgarrou

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Violette Leduc Adresse 18 rue Faidherbe Ville Paris lieuville Médiathèque Violette Leduc Paris Departement Paris

Médiathèque Violette Leduc Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Je ne me souviens de rien », un film de Diane Sara Bouzgarrou Médiathèque Violette Leduc 2023-03-11 was last modified: by « Je ne me souviens de rien », un film de Diane Sara Bouzgarrou Médiathèque Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc 11 mars 2023 Médiathèque Violette Leduc Paris Paris

Paris Paris