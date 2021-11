Je ne m’appelle pas Chérie – Formation Beatmaking & MAO FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 2 décembre 2021, Lille.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le jeudi 2 décembre à 18:00

?Workshop autour du beatmaking et de la MAO animé par KYMRA. Temps d’échange, d’initiation et de mise en pratique. Pas de condition de niveau ou de style musical ! Le workshop se destine aux personnes qui souhaitent découvrir le beatmaking et s’y initier et à celles qui le pratiquent déjà et souhaiteraient continuer d’avancer dans la production. Le petit nombre de personnes participantes permet de s’adapter aux différents profils. (Il n’est pas nécessaire de venir avec du matériel technique). ? Pour participer, merci de remplir le formulaire : [https://forms.gle/mHkH2K3BuPKQYggy9](https://forms.gle/mHkH2K3BuPKQYggy9) Nous vous confirmerons votre inscription par email.

Gratuit – sur inscription

Avec DJ Kymra – Workshop en mixité choisie, réservé aux femmes cisgenres, aux personnes transgenres et non-binaires.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



