« Je ne danse jamais seule » est une exposition rétrospective et introspective d’une production compulsive de clips musicaux, abordant des espaces de solitude occupés par la danse et la musique pop.



Vernissage jeudi 17 février de 18h à 21h



Cycle de résidences et d’expositions porté par voyons voir art contemporain et territoire, le Collectif Uklukk et Yes We Camp à Buropolis de septembre 2021 à mai 2022

