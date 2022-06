Je ne cours pas, je vole ! – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 2 février 2023, Carquefou.

Théâtre. Une ode à la passion du sport, au dépassement de ses propres limites pour atteindre son rêve : gagner les Jeux Olympiques !Après le succès de « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? », présenté la saison dernière, cette nouvelle collaboration d’Élodie Menant et Johanna Boyé nous embarque dans le quotidien de Julie Linard, une athlète qui prépare les Jeux Olympiques.Sur scène, 6 comédiens incarnent avec vitalité 26 personnages, pour illustrer la réalité du monde des sportifs de haut niveau : entraînements répétitifs, acceptation de la souffrance, éloignement des proches, sacrifice d’une jeunesse normale… La narration ne répond pas à un ordre chronologique classique : on assiste à de nombreux flash-back, mais aussi aux cauchemars de Julie, par l’intervention de ses quatre idoles qui viennent la conseiller : Bolt, Nadal, Manaudou et Gebreselassie… On y découvre aussi les différents points de vue d’une compétition à laquelle assistent les commentateurs sportifs dans leur cabine, la famille dans les gradins ou à la télévision, et de l’athlète sur la piste… Virevoltant ! Par le biais du sport, cette pièce aborde des sujets bien plus larges et universels, tels que la discipline, l’engagement et le courage nécessaire pour réaliser ses rêves. Écriture : Élodie MenantMise en scène : Johanna BoyéAvec Vanessa Cailhol, Olivier Dote Doevi, Axel Mandron, Elodie Menant, Youna Noiret, Laurent PaoliniCréation sonore : Mehdi BourayouChorégraphie : Johan Nus Durée : 1h30 Tout public à partir de 10 ans

