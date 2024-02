Je ne cours pas, je vole ! place Gambetta Montbard, vendredi 15 mars 2024.

Être… INTOUCHABLE ! Détendre mes muscles…Dans 40 minutes, moi, Julie Linard, je courrai la demi-finale du 800 mètres des Jeux Olympiques. 12 ans que je m’entraîne pour ces 2 minutes de course ! 12 ans que je rêve d’un destin en or. Aujourd’hui, je vais marquer l’histoire !

Après Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? (2 Molières 2020), la nouvelle collaboration d’Elodie Menant et Johanna Boyé, Je ne cours pas, je vole ! nous embarque dans la course semée d’obstacles de Julie Linard, personnage au tempérament fort, déterminé et acharné. La pièce a reçu 5 nominations aux Molières 2023.

Vendredi 15 mars, à 20h30 à l’espace Paul Eluard de Montbard

Billetterie Office de Tourisme du Montbardois : 03 80 92 53 81

Billetterie également disponible le jour J, sur place (sous réserve des places disponibles).

15€ / 12€ / gratuit EUR.

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

place Gambetta Espace Paul Eluard

Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ot.montbard@gmail.com

