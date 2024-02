« JE N’AIME PAS RIRE, ÇA ME RAPPELLE LE BOULOT » ALBERT MESLAY Le Français Le Mans, dimanche 24 mars 2024.

« JE N’AIME PAS RIRE, ÇA ME RAPPELLE LE BOULOT » ALBERT MESLAY Le Français Le Mans Sarthe

« Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot » Albert Meslay Spectacle présenté lors du dernier Festival d’Avignon Off.

« Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot »

Albert Meslay

Spectacle présenté lors du dernier Festival d’Avignon Off

réservations 06 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr

Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/je-naime-pas-rire-ca-me-rappelle…

Albert Meslay nous propose une liqueur de ses trois derniers spectacles dans un cocktail explosif, mélange spiritueux dont le titre est tiré d’une confidence très intime Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot .

Humoriste et historien bénévole, celui qui affirme ne pas toujours être d’accord avec ce qu’il pense, tente de mieux comprendre notre monde, en dévoilant des raisonnements tout à fait personnels…

L’intelligence artificielle, c’est un espoir pour les abrutis

De la retraite, personne n’en sort vivant !

Ma grand-mère était tellement d’avant-garde qu’elle s’est fait tondre en 1939 .

Il jongle constamment avec l’absurde, l’autodérision et le second degré. Ses contorsions sont purement verbales et le public se tord de rire

Le Canard Enchaîné

Si vous aimez l’humour intelligent, allez applaudir cet agitateur de neurones virtuose Télérama EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24 17:15:00

Le Français 26 Rue Gambetta

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire acthalia@hotmail.fr

L’événement « JE N’AIME PAS RIRE, ÇA ME RAPPELLE LE BOULOT » ALBERT MESLAY Le Mans a été mis à jour le 2024-02-15 par eSPRIT Pays de la Loire