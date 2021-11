Je n’aime pas le classique mais avec Gaspard Proust j’aime bien Théâtre Sébastopol, 2 décembre 2021, Lille.

Théâtre Sébastopol, le jeudi 2 décembre à 20:00

« Nota Bene : Ceci n’est pas le One Man Show de Gaspard » : Un Spectacle Musical avec Gaspard Proust et le meilleur de la Musique Classique. “Je n’aime pas le classique, mais ça j’aime bien”, le plus grand succès phonographique de ces dix dernières années en musique classique, avec plus d’un million et demi d’albums vendus à travers le monde, s’attaque désormais à la scène. Gaspard Proust permet au projet de s’incarner en live, présentant et commentant les plus belles oeuvres du répertoire classique avec son humour inimitable. Le public assistera ainsi à un magnifique concert et plus encore à la rencontre du stand-up et la musique classique. Pour l’occasion, Gaspard Proust est entouré d’un groupe de musiciens classiques de renom. La tournée “Je n’aime pas le classique, mais avec Gaspard Proust j’aime bien” se poursuit à travers la France. Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si on n’aime pas le classique, ça, on adorera !

Placement assis numéroté – tarifs : de 29€ à 40€

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



